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Кто хозяин в доме Собчак?


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Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана в субботу исполнится год. Платон прекрасно развивается и сейчас занят исследованием окружающего мира. Сегодня Ксения опубликовала новый снимок наследника и уточнила, кто у них в семье главный.

«Хозяин дома :)!» - подписан снимок Платона. Судя по антуражу, мальчик исследовал ванную комнату.

Подписчики в восторге: «Фигура пловца», «Молодец, без подгузников, настоящий мужик», «Ножки ровненькие, плечики широкие. Будет красавец-мужчина», «Надо же! Такой маленький пупсик, а уже видно, что мужичок!»

Тем временем Ксения занята предвыборной кампанией и накануне заявила о планах баллотироваться на пост президента от партии «Гражданская инициатива». «Я готова стать кандидатом от партии "Гражданская инициатива" при условии, что съезд утвердит мою кандидатуру, — сообщила Собчак. - Я надеюсь, что мы сможем вместе серьезно выступить и представить демократические силы на этих выборах».

По словам звезды, "Гражданская инициатива" соответствует ее представлениям «о свободе слова, свободе мысли, о тех изменениях в России, которые мы все хотели бы видеть в будущем».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.11.2017 Теги: Ксения Собчак

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