Чарльз Мэнсон при смерти

Чарльз Мэнсон (Charles Manson), маньяк, стоявший за серией убийств в 1970-е в Лос-Анджелесе, был госпитализирован. СМИ сообщают, что Мэнсон, которому исполнилось 83 года, находится при смерти.

Мэнсона 12 ноября отвезли в больницу в Бейкерсфилде, Калифорния, где ему делают анализы и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Несмотря на свой преклонный возраст, он все время находится под охраной 5 полицейских, сообщает TMZ.

Источник в больнице сообщает, что едва ли Мэнсону станет лучше. Он уже оказывался в больнице в январе этого года, когда у него открылось обильное внутреннее кровотечение. После хирургической операции его вернули в тюрьму, и в августе полиция продемонстрировала снимок, на котором Мэнсон выглядел вполне здоровым.

Но на сей раз знакомые с ситуацией источники говорят, что Чарльзу едва ли удастся выздороветь. Утверждается, что он почти все время пребывает в неподвижном состоянии и выглядит очень плохо.

Мэнсон был лидером общества, связанного с многочисленными преступлениями, в том числе с убийствами. В 1971 году он был обвинен в убийстве первой степени и связи с семью другими смертями, в том числе он был причастен к гибели актрисы Шэрон Тейт, супруги Романа Полански. Его приговорили к смертной казни, но через год эта мера была отменена в Калифорнии, и приговор заменили на пожизненное заключение.

Источник фото: Globallookpress.com