Белла Хадид вернулась к бывшему бойфренду

Иногда, чтобы разобраться в чувствах, полезно расстаться. Похоже, именно такова история топ-модели Беллы Хадид (Bella Hadid) и певца Weeknd. Они расстались в ноябре прошлого года, у парня завязался роман с Селеной Гомес (Selena Gomez). А теперь, по слухам, Weeknd снова с Беллой.

На днях певец был замечен выходящим из нью-йоркской квартиры Хадид. Артист старался быть не слишком заметным, но от папарацци разве скроешься? Светские обозреватели пришли к выводу о возобновлении отношений молодых людей. Как напоминают СМИ, Белла встречалась с Weeknd с декабря 2015 года, а в феврале 2016 влюбленные вместе появились на церемонии вручения «Грэмми».

В конце прошлого года звезды взяли паузу, и через некоторое время музыкант увлекся Селеной Гомес. В октябре Weeknd расстался с Селеной.

Кстати, Гомес тоже не скучает. Она вернулась к скандально известному поп-певцу Джастину Биберу (Justin Bieber). По словам инсайдеров, сейчас молодые артисты решили следовать принципу "счастье любит тишину", не распространяться о своих отношениях и соблюдать режим строгой приватности. Напомним, Селена встречалась с Джастином на протяжении нескольких лет, и роман молодых артистов увлеченно обсуждался в прессе.

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Источник фото: Globallookpress.com