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Нюша представила мини-фильм


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Нюша порадовала своих поклонников новым клипом. Видео, снятое на песню «Не боюсь», было снято в США. И содержание потрясло тем, что клип больше похож на мини-фильм.

 
 

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Клип певица снимала в Лос-Анджелесе, со съемками Насте помогал режиссер Сергей Солодкий, который ранее работал с певицей над клипами «Где ты, там я» и «Целуй», пишет OK-magazine.

По сюжету главная героиня бредет по полуразрушенному городу, который блестит от неоновых вывесок и металлических костюмов. Этно, урбанистика и современная хореография в совокупности погружают зрителя в транс. Получился мини-фильм в стиле футуризма.  

«Наш клип иллюстрирует то, что происходит внутри каждого из нас, когда мы находимся в поисках любви... После неудачных попыток нам сложно начинать заново и доверять. Но я уверена, что нужно пытаться снова и снова, пока ты не встретишь настоящую любовь!» - рассказывает о новой работе Нюша.

При этом певица поясняет, что ее работа – это не руководство к действию, поскольку у каждого свой путь. Поиски настоящей любви, надежда и вдохновение – вот главный посыл видео.  

Ранее мы писали:

Нюша мечтает о ребенке. Материнский инстинкт просыпается. 

Нюша: «Вся семья помогает мне в карьере». У певицы крепкий тыл и мощная поддержка. 

Нюша: «Я все еще в поиске своего стиля». Певица экспериментирует. 



0 Не нравится 1 Нравится 15.11.2017 Теги: Нюша

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