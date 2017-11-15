Нюша представила мини-фильм

Нюша порадовала своих поклонников новым клипом. Видео, снятое на песню «Не боюсь», было снято в США. И содержание потрясло тем, что клип больше похож на мини-фильм.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Ноя 14 2017 в 11:07 PST

Клип певица снимала в Лос-Анджелесе, со съемками Насте помогал режиссер Сергей Солодкий, который ранее работал с певицей над клипами «Где ты, там я» и «Целуй», пишет OK-magazine.

По сюжету главная героиня бредет по полуразрушенному городу, который блестит от неоновых вывесок и металлических костюмов. Этно, урбанистика и современная хореография в совокупности погружают зрителя в транс. Получился мини-фильм в стиле футуризма.

«Наш клип иллюстрирует то, что происходит внутри каждого из нас, когда мы находимся в поисках любви... После неудачных попыток нам сложно начинать заново и доверять. Но я уверена, что нужно пытаться снова и снова, пока ты не встретишь настоящую любовь!» - рассказывает о новой работе Нюша.

При этом певица поясняет, что ее работа – это не руководство к действию, поскольку у каждого свой путь. Поиски настоящей любви, надежда и вдохновение – вот главный посыл видео.

Ранее мы писали:

Нюша: «Вся семья помогает мне в карьере». У певицы крепкий тыл и мощная поддержка.

Нюша: «Я все еще в поиске своего стиля». Певица экспериментирует.