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Журнал People назвал Блэйка Шелтона самым сексуальным


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Журнал People назвал Блэйка Шелтона (Blake Shelton) «самым сексуальным из ныне живущих мужчин» 2017 года. Но для того, чтобы он принял это звание, его девушке Гвен Стефани (Gwen Stefani) пришлось приложить силу убеждения.

 

Звезда кантри-музыки Блэйк не любит быть в центре внимания, и Гвен пришлось оказать влияние. «Она подошла и сказала, что я буду жалеть всю оставшуюся жизнь, если не соглашусь на это звание и не буду просто наслаждаться происходящим», - рассказал певец.

Блэйк добавил, что всю жизнь считал себя некрасивым. «Если я могу быть сексуальным хотя бы на год, пусть так и будет». Шелтон признается, что он польщен и считает для себя честью получить этот титул. Он не собирается стесняться этого, отметив, что люди еще возненавидят его, потому что он будет говорить о своем титуле со всеми, вплоть до докторов.

Стефани подтверждает, что такой мужчина, как Блэйк, полностью заслуживает этот титул, так как он не только в хорошей физической форме, но и обладает всеми необходимыми для мужчины талантами - щедростью, скромностью и способностью быть забавным. Стефани отмечает, что Шелтон просто не понимает, насколько он привлекателен. «Он не придает этому значения», - сказала она. «Может быть, потому, что он ковбой».
 



0 Не нравится 2 Нравится 15.11.2017 Теги: Блэйк Шелтон Гвен Стефани

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