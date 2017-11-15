Волочкова не одобряет пиар Собчак

Ксения Собчак сейчас ведет довольно активную предвыборную кампанию. Над звездой многие посмеиваются, но некоторые признают, что у Ксении есть некоторый потенциал. Анастасия Волочкова не обольщается по этому поводу, по мнению балерины, Собчак важна лишь шумиха.

Бывшая прима согласилась дать интервью юному видеоблогеру Итану Киду. У 8-летнего мальчика довольно популярный канал на Youtube, и многие известные персоны не без удовольствия соглашаются пообщаться со звездочкой.

В беседе с Волочковой Итан неожиданно напомнил балерине о конфликте с Ксенией Собчак и поинтересовался, что будет, если Ксения победит на выборах.

«Если Ксения Собчак станет президентом нашей страны, то тогда, простите меня, «привет России». Это просто какой-то трэш, - заметила Анастасия. - Ксении Собчак всегда был важен пиар любыми путями. Мы сначала были просто знакомыми. А потом Ксения поняла, чтобы стать известным человеком, ей понадобились конфликты с уже состоявшимися личностями. Но делать пиар на президентских выборах — это уже слишком...»

Кстати, в беседе Анастасия также обмолвилась о том, что своей главной цели она не достигла. По крайней мере, ей так кажется. «Есть еще столько потенциала», - уверяет балерина.

Ранее мы писали:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.