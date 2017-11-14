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Ким Кардашян предстала в чувственном образе


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) уверенно держится в топе самых популярных Insta-блогеров. И увлеченно экспериментирует с образами. Ким - одна из тех девушек, которые просто не обращают внимания на предрассудки и ограничения.

Ким стала звездой обложки испанского издания S Moda. Кардашян позировала со стильным кожаным чокером с пышной стилизованной розой и в платье-камисольке из осенней коллекции Saint Laurent. Большинство пышногрудых девушек на подобную модель платья бы даже не взглянули, но Ким всегда открыта для экспериментов.

Кстати, совсем скоро у звезды и ее супруга Канье Уэста появится третий малыш. Пара обратилась к суррогатной матери, и, по слухам, на свет появится девочка. Недавно Ким провела для подруг и родственниц традиционную пати Baby Shower - в честь скорого рождения малыша.

На прошлой неделе желание родить малыша для Кардашян выразила актриса Дженнифер Лоуренс. По словам Джен, Ким давно следовало обратиться к ней за помощью. «Я буду иметь тебя в виду, когда решусь на это снова», — заверила Кардашян Лоуренс. Напомним, сейчас звезда воспитывает дочь и сына. Но Ким не может больше рожать из-за проблем со здоровьем.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2017 Теги: Ким Кардашян

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