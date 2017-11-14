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Джейсон Момоа снялся для Men's Health


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Джейсон Момоа (Jason Momoa) стал героем обложки декабрьского номера журнала Men's Health. И выглядит актер на снимке как всегда – как брутальный мачо.

38-летний Джейсон, снявшийся в «Лиге справедливости», рассказал читателям журнала о жизни до того, как стал отцом, и о том, каким он хочет запомниться человечеству, пишет justjared.com.

Актер, у которого двое детей, девочка Лола Иолани и мальчик Накоа-Вулф Намакеаха,
признался, что до их появления на свет он вел довольно странную и беспечную жизнь. «Думаю, я был довольно безрассудным и определенно немного неконтролируемым. Теперь я более сосредоточен».

Джейсон рассказал, что для него важно, чтобы его запомнили как удивительного мужа и великого отца. «Мои дети - величайшее произведение искусства. Если я смогу вдохновить их потрясающими вещами и окружить искусством и музыкой, тогда я буду жить своей жизнью, наблюдая за ними. Они уже умнее и лучше, чем я». Актер отметил, что создавать хороших людей  - это прекрасно.

Джейсон также рассказал о большой коллекции музыкальных инструментов. «Я сказал моей жене: одна женщина, много игрушек!»

Актер, запомнившийся также по фильму «Конан-варвар» и сериалу «Игра престолов», ранее признавался, что он в жизни далек от тех брутальных персонажей, которых часто играет. «Эх, видели бы вы меня с женой! Когда она просит меня помыть посуду, я смиренно отвечаю: "Конечно, дорогая. И помою, и кухню уберу"», - со смехом отмечал актер.



0 Не нравится 1 Нравится 14.11.2017 Теги: Джейсон Момоа

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