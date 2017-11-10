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Ксения Собчак потратит на избирательную кампанию 15 млн долларов


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Ксения Собчак, которая недавно объявила о том, что будет баллотироваться в президенты РФ, серьезно подошла к делу. Ведущая активно занимается предвыборной кампанией. И готова даже потратить немаленькие деньги из собственного кошелька.

 

По подсчетам Ксении, на избирательную кампанию у нее должно уйти 15 млн долларов, и 40 миллионов рублей ведущая готова выделить из семейного бюджета, пишет ОК.magazine.

«Михаил Прохоров потратил около 50 миллионов долларов (на президентскую кампанию в 2012 году), по моим примерным подсчетам. Навальный тоже уже потратил серьезные деньги, на мой взгляд. Мы должны будем уложиться максимум в 15 миллионов долларов. Я вложу максимально возможную сумму, 40 миллионов рублей», – заявила Собчак, утаив при этом информацию о том, кто же готов вложить в ее кампанию остальную сумму.

Ксения Собчак объявила о своем желании баллотироваться в середине октября. Ее заявление многие не восприняли всерьез, а Иван Ургант даже записал пародию на предвыборный ролик Собчак. Однако Ксения шутить не намерена.

Ранее в беседе с журналистами The Guardian Ксения пояснила, что у нее нет поддержки со стороны какой-либо политической партии и нет предвыборной программы. Впрочем, авторитет в политике тоже отсутствует. Собчак считает себя подходящим кандидатом для тех, кого не устраивает нынешнее политическое устройство России. По мнению звезды, важно использовать возможность выражения недовольства, а не бойкотировать выборы.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.11.2017 Теги: Ксения Собчак

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