Ксения Собчак потратит на избирательную кампанию 15 млн долларов

Ксения Собчак, которая недавно объявила о том, что будет баллотироваться в президенты РФ, серьезно подошла к делу. Ведущая активно занимается предвыборной кампанией. И готова даже потратить немаленькие деньги из собственного кошелька.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 3 2017 в 10:09 PDT

По подсчетам Ксении, на избирательную кампанию у нее должно уйти 15 млн долларов, и 40 миллионов рублей ведущая готова выделить из семейного бюджета, пишет ОК.magazine.

«Михаил Прохоров потратил около 50 миллионов долларов (на президентскую кампанию в 2012 году), по моим примерным подсчетам. Навальный тоже уже потратил серьезные деньги, на мой взгляд. Мы должны будем уложиться максимум в 15 миллионов долларов. Я вложу максимально возможную сумму, 40 миллионов рублей», – заявила Собчак, утаив при этом информацию о том, кто же готов вложить в ее кампанию остальную сумму.

Ксения Собчак объявила о своем желании баллотироваться в середине октября. Ее заявление многие не восприняли всерьез, а Иван Ургант даже записал пародию на предвыборный ролик Собчак. Однако Ксения шутить не намерена.

Ранее в беседе с журналистами The Guardian Ксения пояснила, что у нее нет поддержки со стороны какой-либо политической партии и нет предвыборной программы. Впрочем, авторитет в политике тоже отсутствует. Собчак считает себя подходящим кандидатом для тех, кого не устраивает нынешнее политическое устройство России. По мнению звезды, важно использовать возможность выражения недовольства, а не бойкотировать выборы.

Читайте также:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.