Жена Джигарханяна ждет окончания истерии

Армен Джигарханян готов к разводу. 82-летний артист даже на этом настаивает и в прошлом месяце подал соответствующее заявление. Армен Борисович обвиняет супругу Виталину в мошенничестве и краже. Дама же покинула Россию.

В течение нескольких лет Виталина Цымбалюк-Романовская занимала пост директора театра Джигарханяна. В октябре, после громкого скандала с Арменом Борисовичем, дама уволилась, а через некоторое время покинула Москву. Некоторые подозревают банальное бегство, но сама Виталина уверяет, что просто решила переждать бурю.

«Я не убегаю и не прячусь. Я просто хочу подождать здесь какое-то время, чтобы прошла истерия вокруг нашей личной истории», — заявила Виталина в очередном выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По словам женщины, сейчас она очень беспокоится за супруга и не исключает вероятности того, что Армен Борисович попал под влияние корыстных людей. «Пока что у меня создается впечатление, что он просто подписывает те бумаги, которые ему приносят. Не знаю, насколько он в них вникает. До меня доходят слухи о том, что ему сняли квартиру. Я знаю, что он ночует в кабинете, с ним постоянно находятся другие люди. До меня доходят слухи и о случаях злоупотребления алкоголем. Мне кажется, он не получает должную медицинскую помощь».

9 ноября в участке №202 мирового суда Кунцевского района Москвы прошла стандартная предварительная беседа в рамках бракоразводного процесса Армена Борисовича и Виталины. По словам адвоката артиста Евгения Парфенова, обе стороны от примирительной процедуры отказались. Юрист также пояснил, что артист не намерен раскрывать общественности мотивы, повлиявшие на его решение о разводе.

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