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Ирина Шейк планирует родить еще одного ребенка


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Ирина Шейк, только в марте ставшая мамой в первый раз, похоже, собирается снова рожать. Модель и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер, планируют уже в ближайшее время заняться пополнением.

 

О том, что 31-летняя модель планирует рожать еще одного ребенка, сообщила ее подруга, отметив, что Ирина и Брэдли не делают из этого секрета.

«Ирина просто обожает свою дочурку, и ей очень нравится быть мамой. Ирина готова забеременеть уже в следующем году. И Брэдли ее в этом поддерживает, он тоже вполне готов ко второму ребенку!» — поведала подруга.

Напомним, в марте топ-модель подарила актеру дочь Лею. Ирина достаточно быстро восстановилась после родов, и сейчас у модели достаточно плотный рабочий график. Ранее ходили слухи о планах пары сочетаться браком в августе. Но пока звезды предпочитают не общаться с прессой на тему своих отношений. В окружении знаменитостей уверяют, что у молодых родителей - полная гармония. Пока же Ирина и Брэдли проводят в Лос-Анджелесе большую часть времени.

Как пишут «7Дней», приятельница Шейк уверяет, что пара старается не погружаться в бытовуху, устраивая себе периодически романтические вечера, оставляя при этом дочь на попечение няни. С девочкой также помогают бабушки, так что если у пары появится еще малыш, посидеть с ним будет кому.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.11.2017 Теги: Ирина Шейк

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