Ирина Шейк планирует родить еще одного ребенка

Ирина Шейк, только в марте ставшая мамой в первый раз, похоже, собирается снова рожать. Модель и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер, планируют уже в ближайшее время заняться пополнением.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Сен 21 2016 в 6:01 PDT

О том, что 31-летняя модель планирует рожать еще одного ребенка, сообщила ее подруга, отметив, что Ирина и Брэдли не делают из этого секрета.

«Ирина просто обожает свою дочурку, и ей очень нравится быть мамой. Ирина готова забеременеть уже в следующем году. И Брэдли ее в этом поддерживает, он тоже вполне готов ко второму ребенку!» — поведала подруга.

Напомним, в марте топ-модель подарила актеру дочь Лею. Ирина достаточно быстро восстановилась после родов, и сейчас у модели достаточно плотный рабочий график. Ранее ходили слухи о планах пары сочетаться браком в августе. Но пока звезды предпочитают не общаться с прессой на тему своих отношений. В окружении знаменитостей уверяют, что у молодых родителей - полная гармония. Пока же Ирина и Брэдли проводят в Лос-Анджелесе большую часть времени.

Как пишут «7Дней», приятельница Шейк уверяет, что пара старается не погружаться в бытовуху, устраивая себе периодически романтические вечера, оставляя при этом дочь на попечение няни. С девочкой также помогают бабушки, так что если у пары появится еще малыш, посидеть с ним будет кому.

Ранее мы писали:

Как Ирина Шейк назвала первенца? Топ-модель родила дочь.

Шейк стала звездой российского Vogue. Ирина продолжает блистать.​

Ирина Шейк ревнует любимого. По слухам, Брэдли Купер проводит слишком много времени с Леди Гагой.