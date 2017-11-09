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Уизерспун и Энистон снова сыграют вместе


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Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) и Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) снова появятся вместе на телевизионных экранах впервые за 18 лет. Актрисы, игравшие сестер в сериале «Друзья», будут сниматься вместе в новом сериале, где их персонажи будут журналистами из утреннего шоу.

 

Риз разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию с Дженнифер в подтверждение сенсационной новости. «Я так рада снова играть вместе с Джен в новом сериале!» - написала она.

В сериале будет десять серий, пишет Hello! Официальная аннотация гласит, что зритель увидит изнутри жизнь людей, которые помогают Америке просыпаться каждое утро. Сериал покажет, с какими трудностями сталкиваются журналисты для того, что делать свою каждодневную работу.

Риз недавно закончила работу над сериалом HBO «Большая маленькая ложь», где она снималась вместе с Николь Кидман и Зои Кравиц. Говоря на шоу Эллен Дедженерес о возможном продолжении сериала, Риз сказала, что надеется на это.

Она рассказала, что они с Николь, как продюсеры сериала, уже разговаривали с Лианой Мориарти, которая написала книгу, о новых идеях касательно развития персонажей. Риз также отметила, что, судя по всему, зрители полюбили персонажей, что может стать главной причиной для того, чтобы продолжить их историю.
 



0 Не нравится 1 Нравится 09.11.2017 Теги: Риз Уизерспун Дженнифер Энистон

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