 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Моника Беллуччи снова помолодела


1 0

Она не часто посещает спортзал и не соблюдает жесткую диету. Моника Беллуччи (Monica Bellucci) не обращается за помощью к пластическим хирургам и не признает ботокс. И тем не менее 52-летняя актриса выглядит роскошно. Хотя без некоторых трюков все же не обходится.

На днях Моника стала звездой церемонии вручения наград The Virna Lisi Award в Риме. Актриса получила одну из премий, но светские и модные обозреватели обратили внимание не на очередную награду, а на новую стрижку знаменитости. Теперь у Беллуччи удлиненное каре с негустой челкой, и выглядит Моника гораздо моложе своих 50+.

«Самая красивая женщина на свете», — заявили поклонники итальянской кинодивы в соцсетях. Никто и не спорит.

Кстати, появились слухи о том, что у Беллуччи появилась возможность побить один из собственных рекордов. Идет подготовка к съемкам нового фильма бондианы, и исполнитель главной роли Дэниел Крэйг (Daniel Craig) требует в пару на съемочной площадке Монику. Напомним, Беллуччи несколько лет назад уже сыграла девушку Бонда, став одной из самых зрелых актрис в культовой роли. Тогда звезда попросила называть ее не девушкой, а "леди Бонда".

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям. 

Моника Беллуччи сдает? У каждой звезды случаются неудачные дни. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 09.11.2017 Теги: Моника Беллуччи

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 8  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору