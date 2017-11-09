Моника Беллуччи снова помолодела
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Она не часто посещает спортзал и не соблюдает жесткую диету. Моника Беллуччи (Monica Bellucci) не обращается за помощью к пластическим хирургам и не признает ботокс. И тем не менее 52-летняя актриса выглядит роскошно. Хотя без некоторых трюков все же не обходится.
На днях Моника стала звездой церемонии вручения наград The Virna Lisi Award в Риме. Актриса получила одну из премий, но светские и модные обозреватели обратили внимание не на очередную награду, а на новую стрижку знаменитости. Теперь у Беллуччи удлиненное каре с негустой челкой, и выглядит Моника гораздо моложе своих 50+.
«Самая красивая женщина на свете», — заявили поклонники итальянской кинодивы в соцсетях. Никто и не спорит.
Кстати, появились слухи о том, что у Беллуччи появилась возможность побить один из собственных рекордов. Идет подготовка к съемкам нового фильма бондианы, и исполнитель главной роли Дэниел Крэйг (Daniel Craig) требует в пару на съемочной площадке Монику. Напомним, Беллуччи несколько лет назад уже сыграла девушку Бонда, став одной из самых зрелых актрис в культовой роли. Тогда звезда попросила называть ее не девушкой, а "леди Бонда".
Ранее мы писали:
Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.
Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям.
Моника Беллуччи сдает? У каждой звезды случаются неудачные дни.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 8
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,)Дай нам хотя-бы в сорок быть как Моника в 52:))))))))
10.11.17 00:13
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ПрелестьБашмаки кошмарные. Такой диве не к лицу. :-D.
09.11.17 22:01
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лакиа мне эта ее непоянтная ни то челка, ни то что совсем не нравится(( неопрятно, не молодит ни разу, или не трогала бы вообще, или уже что-то модное сделала бы. а так да, я ее абажаю!)
09.11.17 14:26
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Ellis_@Дэниел Крейг требует))) Моника свежа и хороша. Безупречна просто.
09.11.17 12:48