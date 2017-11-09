Моника Беллуччи снова помолодела

Она не часто посещает спортзал и не соблюдает жесткую диету. Моника Беллуччи (Monica Bellucci) не обращается за помощью к пластическим хирургам и не признает ботокс. И тем не менее 52-летняя актриса выглядит роскошно. Хотя без некоторых трюков все же не обходится.

На днях Моника стала звездой церемонии вручения наград The Virna Lisi Award в Риме. Актриса получила одну из премий, но светские и модные обозреватели обратили внимание не на очередную награду, а на новую стрижку знаменитости. Теперь у Беллуччи удлиненное каре с негустой челкой, и выглядит Моника гораздо моложе своих 50+.

«Самая красивая женщина на свете», — заявили поклонники итальянской кинодивы в соцсетях. Никто и не спорит.

Кстати, появились слухи о том, что у Беллуччи появилась возможность побить один из собственных рекордов. Идет подготовка к съемкам нового фильма бондианы, и исполнитель главной роли Дэниел Крэйг (Daniel Craig) требует в пару на съемочной площадке Монику. Напомним, Беллуччи несколько лет назад уже сыграла девушку Бонда, став одной из самых зрелых актрис в культовой роли. Тогда звезда попросила называть ее не девушкой, а "леди Бонда".

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Источник фото: Globallookpress.com