Жена Андрея Аршавина простила ему измену

Только совсем недавно поклонники Андрея Аршавина обсуждали планируемый развод звезды с женой и его сенсационное признание в измене. А теперь выясняется, что супруга Алиса простила Андрея и передумала разводиться, а все потому, что футболист набрался смелости признаться в своем адюльтере.

Алиса Казьмина ушла от футболиста в октябре, забрав маленькую дочку. При этом женщина обмолвилась, что не собирается подавать на алименты. Андрей испугался, что потеряет супругу, и признался на всю страну, что изменил. «Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить... Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется», - заявлял футболист.

И это признание настолько поразило Алису, что та передумала разводиться, пишут «7Дней». Она даже похвалила своего мужчину за смелость и откровения. «Я очень ценю поступок Андрея, считаю, что сделать признание на всю страну — это сильно. Я очень люблю его и не считаю измену ошибкой, распущенностью, вседозволенностью. Они как дети, им нужно внимание. Может, в тот момент я и недодала его», — заявила Казьмина.

Выходит, брак пары пока еще можно спасти, однако Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, не столь оптимистична, ранее она осудила Андрея, отметив, что тот безответственный человек.

Аршавин сочетался браком с Алисой Казьминой осенью прошлого года. Несколько месяцев назад выяснилось, что незадолго до свадьбы у футболиста случился роман с девушкой из Петербурга. Узнав об измене, Алиса решила расстаться со спортсменом.

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Источник фото: Globallookpress.com