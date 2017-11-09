Еще один: Чарли Шин обвиняется в изнасиловании подростка

Чарли Шин (Charlie Sheen) давно числится в списках самых эпатажных представителей "фабрики грез". Чуть ли не первый хулиган. Так что мало кто удивился, узнав о том, что и Чарли обвиняется в харассменте. Вот только речь идет об изнасиловании подростка.

Инцидент произошел в 1986 году на съемках фильма «Лукас». Как рассказал актер Доминик Брашиа, Шин приставал к актеру Кори Хэйму (Corey Haim), которому на тот момент было 13 лет. «Хэйм рассказал мне, что занимался сексом с Шином. Он сказал, что они употребляли марихуану и занимались анальным сексом. Хэйм говорил, что после этого Шин дистанцировался от него», — рассказал Брашиа National Enquirer.

Как уточняет издание, информацию актера подтвердили еще несколько друзей Хэйма, который скончался от пневмонии в 2010 году. Один из источников сообщил, что о произошедшем ему рассказывал сам Шин, предварительно уточнив, что Кори был не против.

«Чарли Шин категорически отрицает данные обвинения», - заявил представитель актера The Hollywood Reporter. Сам Чарли, известный своими язвительными высказываниями, пока не обсуждает инцидент с прессой.

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Источник фото: Globallookpress.com