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Собчак показала любимых мужчин


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Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана скоро исполнится годик. Звездная пара предпочитала не показывать лицо малыша, но сегодня наступил торжественный момент представления Платона Максимовича широкой публике.

Ксения опубликовала в Insta совместный снимок мужа с сыном. «Мои любимые мужчины!!!» - написала звезда, добавив хештег #счастьеесть.

Подписчики звезды внимательно изучили фотографию и пришли к выводу, что мальчик похож на отца: «На папу вроде похож. Профиль Виторгановский», «Чудесные папа и ребенок, а мама баламутка!», «Какой он классный, папина копия».

Многие также попросили Ксению отказаться от политической карьеры: «Ксюша, у вас такая замечательная семья. Зачем вам эта политика, пусть мужчины этим занимаются или женщины, которым за 45. Вы потеряете много времени, лучше быть рядом с ребенком, видеть его первое все», «Ксения, у Вас очень красивый сынок. Пора идти за девочкой. Зачем Вам политика. Делайте то, что у Вас получается красиво и хорошо. Рожайте и растите деток», «Вот это настоящее счастье! Бежать домой к любимым людям!»

Напомним, в октябре Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ.

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0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2017 Теги: Ксения Собчак

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