Джигарханян начинает бракоразводный процесс

Армен Джигарханян твердо решил расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер подал заявление, и, как сообщается, завтра, 9 ноября, состоится первое заседание суда.

«Джигарханян подал иск о расторжении брака. Мировой судебный участок №202 проведет беседу по иску 9 ноября», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Кунцевского суда Москвы.

Как известно, ранее Армен Борисович обвинил супругу в мошенничестве. Актер категорически отказался жить в квартире с Виталиной и сейчас находится в своем театре.

Цымбалюк-Романовская на прошлой неделе покинула Россию. По словам представительницы дамы, у супруги звезды не выдержали нервы.

«Виталина на развод не приедет, - заявила представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. - Увы, перед ней поставили такие условия, что ей не оставили выбора – только развестись. Я буду представлять ее интересы в суде. Но я представляю интересы и Марины Борисовны, сестры Джигарханяна. Она категорически против развода. Просит хотя бы затянуть время. Мы уже обратились к высшему духовенству армянской церкви с просьбой оградить Армена Борисовича от этого… безобразия, которое продолжается месяц. Надеемся, на нашей стороне будет и общественность».

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Источник фото: Globallookpress.com