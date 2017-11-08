Джастин Бибер поразил игрой в футбол

Джастин Бибер (Justin Bieber) был замечен играющим в футбол с обнаженным торсом в кампусе колледжа. Он играл со своими друзьями в шортах и нижнем белье Calvin Klein. И появление "голой" знаменитости не оставили без внимания поклонники.

Пока Джастин был занят игрой, вокруг собрались желающие взглянуть на его новую татуировку. Результатом стало множество постов в Twitter с комментариями о том, что больше привлекло внимание: шорты или татуировка.

Ко всеобщему разочарованию, единственной, кто может надеяться на то, чтобы в подробностях рассмотреть эту татуировку, является Селена Гомес (Selena Gomez), которая, как утверждается, все больше времени проводит с Бибером и старается восстановить его положительный образ в глазах ее семьи, пишет hollywoodlife.com.

Ходят слухи, что Джастин может быть приглашен за семейный стол на День благодарения.

Недавно стало известно, что Селена Гомес рассталась с музыкантом The Weeknd. Однако певица не скучает и активно общается с экс-бойфрендом Джастином Бибером. Селена и Джастин были замечены вместе 22 октября, и с тех пор они проводят много времени вместе. Их неоднократно заставали улыбающимися, смеющимися и наслаждающимися обществом друг друга, что заставляет многих думать о том, не собираются ли они снова сойтись.

