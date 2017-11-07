У Бузовой роман?

Ольга Бузова только на днях сетовала, как много в ее окружении «фальшивых подруг» и как трудно быть одной. Теперь же выясняется, что девушка не так уж и одинока. Бузову заподозрили в романтических отношениях. Как заявляют очевидцы, новым кавалером звезды является Роман Гриценко, один из участников «Дома-2».

Новая участница телепроекта Олеся Чиркова уверяет, что Ольга влюблена в Романа. «Думаю, у них с Олей отношения, — сообщила Чиркова порталу dom2life. — Они постоянно переглядываются на лобном, заигрывают, Бузова куда-то подвозит его на своем автомобиле. Я слышала об этом от других участников».

Олеся при этом подчеркнула, что каждая женщина имеет право на счастье.

Слухи о романе Ольги с Романом ходят с начала осени. Молодой человек при этом неоднократно опровергал их. Гриценко уверяет, что с Бузовой он только дружит. Сама же Ольга пока молчит. Возможно, она интригует поклонников. Однако нежелание девушки вступать в дебаты связано скорее с отсутствием времени. У Ольги начались гастроли. В Москве и Питере уже с успехом прошли концерты. Очередное выступление Бузовой запланировано в Белоруссии.

Напомним, летом Ольгу Бузову заподозрили в романтических отношениях с футболистом Денисом Глушаковым. Сплетни о романе появились, когда Ольгу заметили на отдыхе с футболистом и его дочерью. Публика заволновалась. Однако жена Глушакова быстро внесла ясность. «Наконец-то, долгожданный отдых! Вместе с любимой Ольгой Бузовой! Спасибо, что присмотрела за моим мужем и Лерусей! Поражаюсь этой желтой прессе! Все прекрасно знают, что мы общаемся, но ведь надо написать...»

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