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Кристиан Грей отправляется к алтарю


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И все-таки они поженились. В финальном трейлере эротического триллера «50 оттенков свободы» можно увидеть кадры бракосочетания главных героев. Но это вовсе не счастливый финал.

В последней части популярной эротической трилогии «50 оттенков серого» Кристиан Грей (Джейми Дорнан (Jamie Dornan)) и Анастейша Стил (Дакота Джонсон (Dakota Johnson)) благополучно регистрируют отношения. А после начинается очередная серия не самых приятных приключений. Призраки прошлого бессовестно мешают гармонии пары и угрожают жизни Анастейши.

Как уточняется, в новой ленте мы снова увидим Эрика Джонсона, Ким Бейсингер, Риту Ору, Ариэль Кеббел и Тайлера Хеклина.

В прокат лента «Пятьдесят оттенков свободы» выйдет в следующем году, как обычно, незадолго до Дня святого Валентина. А именно - 8 февраля.

Между прочим, в октябре писательница Эрика Леонард Джеймс анонсировала выход новой книги. Роман Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian (продолжение книги «Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках», выпущенной в 2015 году) будет представлен в Британии в конце ноября.

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0 Не нравится 1 Нравится 07.11.2017 Теги: 50 оттенков серого

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