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Кевин Спейси лечится от сексуальной зависимости


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Недавно голливудский актер Кевин Спейси (Kevin Spacey) заявил о решении жить «как открытый гей». Но прежде чем начать новую главу, звезда пройдет своеобразный курс реабилитации. Спейси начинает лечиться от сексуальной зависимости.

58-летний актер отправился в элитную клинику «Мидоуз», расположенную в Аризоне. В реабилитационном центре Спейси пройдет специальную 45-дневную программу «Нежный путь» (Gentle Path), разработанную специально для тех, кто не может контролировать свои сексуальные порывы. Ранее недалеко от клиники был замечен продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в харассменте многие известные актрисы.

Как уточняется, с пациентами центра работают высококвалифицированные специалисты. Проходящим курс лечения предлагается специальный курс «выразительных искусств». Стоимость пребывания в «Мидоуз» - 36 тысяч долларов в месяц.

Напомним, ранее актер Энтони Рэпп сообщил о приставаниях Спейси. Инцидент произошел в 1986 году. После актера обвинили в домогательствах еще несколько человек, в том числе члены съемочной группы сериала «Карточный домик».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 07.11.2017 Теги: Кевин Спейси

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