 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Чехову заподозрили в увлечении алкоголем


0 0

Анфиса Чехова сейчас пытается прийти в себя после развода. И в качестве терапии ведущая решила прибегнуть к старому и действенному способу. Но поклонники артистку неправильно поняли.

Чехова отправилась в путешествие по Италии. Но подписчиков насторожило увеличение количества снимков звезды в Insta, на которых она позирует с бокалом вина.

В комментариях началась дискуссия: «Может, хватит бухать, всех когда-то бросали», «Это же реклама вина, а это запрещено. Нарушаем закон. Даем пример молодежи. Не спортзал... А вино! Глупая женщина», «Винотерапия, каждый выходит из прошлых отношений как может. Это не так легко, должно пройти время».

 

В конце концов Анфиса не выдержала и объяснилась: «Смешные вы! Я поехала в винный тур, главная цель которого - продегустировать все винные сорта Пьемонта, но мне регулярно кто-нибудь пишет в комментах: "Хватит бухать!" Во-первых: я не бухаю, а дегустирую. Во-вторых: завидуйте молча. И в-третьих: люблю вас, мои ворчуны!»

Напомним, на позапрошлой неделе Чехова сообщила о разводе с актером Гурамом Баблишвили. По словам ведущей, ей удалось сохранить дружеские отношения с супругом.

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.



0 Не нравится 0 Нравится 07.11.2017 Теги: Анфиса Чехова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору