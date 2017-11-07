Чехову заподозрили в увлечении алкоголем

Анфиса Чехова сейчас пытается прийти в себя после развода. И в качестве терапии ведущая решила прибегнуть к старому и действенному способу. Но поклонники артистку неправильно поняли.

Чехова отправилась в путешествие по Италии. Но подписчиков насторожило увеличение количества снимков звезды в Insta, на которых она позирует с бокалом вина.

В комментариях началась дискуссия: «Может, хватит бухать, всех когда-то бросали», «Это же реклама вина, а это запрещено. Нарушаем закон. Даем пример молодежи. Не спортзал... А вино! Глупая женщина», «Винотерапия, каждый выходит из прошлых отношений как может. Это не так легко, должно пройти время».

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Ноя 3 2017 в 9:45 PDT

В конце концов Анфиса не выдержала и объяснилась: «Смешные вы! Я поехала в винный тур, главная цель которого - продегустировать все винные сорта Пьемонта, но мне регулярно кто-нибудь пишет в комментах: "Хватит бухать!" Во-первых: я не бухаю, а дегустирую. Во-вторых: завидуйте молча. И в-третьих: люблю вас, мои ворчуны!»

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Ноя 3 2017 в 9:45 PDT

Напомним, на позапрошлой неделе Чехова сообщила о разводе с актером Гурамом Баблишвили. По словам ведущей, ей удалось сохранить дружеские отношения с супругом.

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием.

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.