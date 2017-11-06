Ведущий Джимми Фэллон потерял мать

Джимми Фэллон (Jimmy Fallon), ведущий популярного юмористического ток-шоу «Сегодня вечером с Джимми Фэллоном» (Tonight Show Starring Jimmy Fallon), переживает сейчас утрату близкого человека. Мужчина потерял маму, женщина скончалась в возрасте 68 лет.

Ведущий отменил пятничный выпуск для того, чтобы быть возле матери в последние минуты жизни. Телевизионная сеть NBC выпустила обращение в The Hollywood Reporter, в котором выразила глубочайшие соболезнования Джимми и всем, кто знал Глорию Фэллон. Сам Джимми признался Associated Press, что лишился своего самого большого фаната.

Коллеги Джимми также высказали свои соболезнования, пишет издание Hello! Ведущий Стивен Кольбер (Stephen Colbert) написал, что мама всегда является первым и самым лучшим зрителем. Энди Коэн (Andy Cohen) добавил, посылая свою любовь ко всем Фэллонам, что мама Джимми всегда была полна энергии и любила хорошо посмеяться, что передалось и ее сыну.

Звезды, появлявшиеся в шоу Джимми, также не остались в стороне. Так, Майли Сайрус (Miley Cyrus) написала слова любви и сочувствия, пожелав Джимми найти в себе силы и продолжать улыбаться, также соболезнования послал Джош Гэд (Josh Gad), игравший в картине «Красавица и Чудовище».