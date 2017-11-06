 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ведущий Джимми Фэллон потерял мать


0 0

Джимми Фэллон (Jimmy Fallon), ведущий популярного юмористического ток-шоу «Сегодня вечером с Джимми Фэллоном» (Tonight Show Starring Jimmy Fallon), переживает сейчас утрату близкого человека. Мужчина потерял маму, женщина скончалась в возрасте 68 лет.

Ведущий отменил пятничный выпуск для того, чтобы быть возле матери в последние минуты жизни. Телевизионная сеть NBC выпустила обращение в The Hollywood Reporter, в котором выразила глубочайшие соболезнования Джимми и всем, кто знал Глорию Фэллон. Сам Джимми признался Associated Press, что лишился своего самого большого фаната.

Коллеги Джимми также высказали свои соболезнования, пишет издание Hello! Ведущий Стивен Кольбер (Stephen Colbert) написал, что мама всегда является первым и самым лучшим зрителем. Энди Коэн (Andy Cohen) добавил, посылая свою любовь ко всем Фэллонам, что мама Джимми всегда была полна энергии и любила хорошо посмеяться, что передалось и ее сыну.

Звезды, появлявшиеся в шоу Джимми, также не остались в стороне. Так, Майли Сайрус (Miley Cyrus) написала слова любви и сочувствия, пожелав Джимми найти в себе силы и продолжать улыбаться, также соболезнования послал Джош Гэд (Josh Gad), игравший в картине «Красавица и Чудовище».



0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2017 Теги: Джимми Фэллон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору