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Канделаки не скрывает сексуальность


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Тина Канделаки не раз говорила, что не переживает по поводу возраста. И на выходных она еще раз это доказала. Звезда появилась на приеме в Кремле в платье с головокружительным декольте.

Тина стала гостьей приема по случаю Дня народного единства. И для мероприятия выбрала облегающее черное платье с весьма глубоким декольте. Дополняли провокационный наряд изящные ювелирные украшения. «Я с венчуристами, визионерами, миллиардерами и просто королями диджитал», - подписала Канделаки один из снимков с мероприятия.

Поклонникам образ звезды понравился: «Какая же вы шикарная! Возраст Вам к лицу, но только вы совершенно не стареете, а все круче и круче становитесь!», «Как всегда, суперсекси, в своем репертуаре», «Очень эффектная женщина. Поразительно сексуально».

Между прочим, на этой неделе Канделаки отметит 42-летие. Тина в отличной форме, регулярно занимается фитнесом, контролирует рацион питания, а год назад увлеклась йогой. «Ненавижу йогу, но возраст заставил. Иначе шум в голове не замолкает ни на секунду. Заодно решила попробовать вегетарианский завтрак», — писала Канделаки в Instagram.

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0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2017 Теги: Тина Канделаки

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