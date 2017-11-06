Канделаки не скрывает сексуальность
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Тина Канделаки не раз говорила, что не переживает по поводу возраста. И на выходных она еще раз это доказала. Звезда появилась на приеме в Кремле в платье с головокружительным декольте.
Тина стала гостьей приема по случаю Дня народного единства. И для мероприятия выбрала облегающее черное платье с весьма глубоким декольте. Дополняли провокационный наряд изящные ювелирные украшения. «Я с венчуристами, визионерами, миллиардерами и просто королями диджитал», - подписала Канделаки один из снимков с мероприятия.
Поклонникам образ звезды понравился: «Какая же вы шикарная! Возраст Вам к лицу, но только вы совершенно не стареете, а все круче и круче становитесь!», «Как всегда, суперсекси, в своем репертуаре», «Очень эффектная женщина. Поразительно сексуально».
Между прочим, на этой неделе Канделаки отметит 42-летие. Тина в отличной форме, регулярно занимается фитнесом, контролирует рацион питания, а год назад увлеклась йогой. «Ненавижу йогу, но возраст заставил. Иначе шум в голове не замолкает ни на секунду. Заодно решила попробовать вегетарианский завтрак», — писала Канделаки в Instagram.
Ранее мы писали:
Тина Канделаки борется с лишним весом. И просит пухляков держаться от нее подальше.
Тина Канделаки против дряхлых мышц. По мнению звезды, вялые мышцы «способны изуродовать любой идеальный божий замысел».
Тина Канделаки: «Разница в возрасте не важна для любви». Звезда полагает, что взрослым женщинам проще привлечь к себе молодого мужчину.
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Обсуждение 9
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ГрейОбе оделись,как дуры.
06.11.17 23:47
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КлараХодят в Кремль мужиков клеить?)
06.11.17 23:36
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))))Мне она казалась умнее.
06.11.17 19:46
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?Конкурс на самый неуместный наряд? :)))
06.11.17 18:49
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*Йога? А грудь как у качка..
06.11.17 17:38
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Обе дамы на фото одеты не очень.. Канделаки одета, как по мне, неуместно для приема в Кремле по случаю официального праздника, имхо. Все ж не коктейльная вечеринка у бассейна. Вторая дама в каком-то блескучем балахоне и с уродливыми копытами вместо туфель, напоминают они древние котурны.
06.11.17 16:22
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...Это платье подчёркивает все невыгодные стороны фигуры-низкий зад,отсутствие женских линий и мужские бицепсы.
06.11.17 14:19
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Ellis_@Платье классное, да и в целом весь образ. Обожаю такие платья. Про ненависть к йоге - хорошо бы ее всё-таки полюбить, если уж взялась. Или поменять на что-то другое.
06.11.17 13:01
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ПрелестьДекольте предназначено манить к женственности, а здесь антисекс накачанного мужского тела. Перебор со спортом убивает в женщине задуманное природой.
06.11.17 12:21