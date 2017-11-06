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Аршавин пытается спасти брак


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Андрей Аршавин оказался в непростой ситуации. В октябре от футболиста ушла жена Алиса. Ушла с маленькой дочкой и обмолвилась, что не собирается подавать на алименты. Теперь ситуацию решил прокомментировать сам спортсмен.

Аршавин сочетался браком с Алисой Казьминой осенью прошлого года. Несколько месяцев назад выяснилось, что незадолго до свадьбы у футболиста случился роман с девушкой из Петербурга. Узнав об измене, Алиса решила расстаться со спортсменом.

Сейчас Казьмина живет и работает в Петербурге, в то время как Андрей выступает за казахский клуб «Кайрат». «Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы, – цитирует Аршавина Starhit. – Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить... Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется».

По словам спортсмена, он очень хочет сохранить семью, поскольку очень любит жену. Сама Казьмина ранее говорила: «В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду».

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 06.11.2017 Теги: Андрей Аршавин

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