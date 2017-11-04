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Брак Казаченко с Аманти признан недействительным


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Второй год идет разбирательство между Вадимом Казаченко и его бывшей женой Ольгой Мартыновой. Ранее артист добился признания брака с Ольгой фиктивным и женился на возлюбленной Ирине Аманти. Но теперь и этот брак признан недействительным.

Накануне Екатерина Гордон, представляющая интересы Мартыновой, сообщила о победе. «03.11.2017 года Гагаринским районным судом города Москвы было вынесено решение о признании брака Ирины Аманти и Вадима Казаченко недействительным! Команда «Гордон и сыновья» отстояла позицию нашей доверительницы Ольги Казаченко. Справедливость восторжествовала!»

Однако чуть позже Ольга опубликовала в Insta видео, в котором сообщила, что суд также рассмотрел претензии Казаченко, который обвинил девушку в незаконном обогащении. По словам Ольги, артист посчитал все деньги, потраченные им на Мартынову до свадьбы, начислил проценты. В итоге суд решил удовлетворить иск артиста и обязать девушку вернуть средства в размере одного миллиона рублей. «Надеюсь, Вадим Казаченко доволен», - заключает девушка.

 

Напомним, сейчас Ольга растит маленького сына Филиппа, которого артист не признает своим ребенком.

Ранее мы писали:

Жена Казаченко родила первенца. Женщина недвусмысленно намекнула на пополнение.

Жена Казаченко требует финансовой поддержки. Женщина подала на артиста в суд.

Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.



0 Не нравится 0 Нравится 04.11.2017 Теги: Вадим Казаченко

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