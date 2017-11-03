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Собчак представляет новое шоу


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В последний месяц в Instagram Ксении Собчак регулярно появлялись снимки звезды в ретро-костюмах. Ксения позировала с косой и в сарафане, с клетчатыми китайскими сумками. Как писала Собчак, она работала с журналистом Антоном Красовским над новым интересным проектом, и теперь известна дата премьеры.

Проект Собчак и Красовского под названием «Можем повторить» будет представлен на телеканале «Пятница!» 6 ноября. Программа описывается как исторически-ироническое шоу, в котором ведущие программы отправляют героев передачи в прошлое и предлагают решить, в какой эпохе им бы жилось лучше.

«Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного. Одним словом, ведущие совершат захватывающее путешествие во времени и отправятся в самые яркие моменты российской истории», - сообщается в анонсе.

Тем временем Собчак также активно работает над своей предвыборной программой. «По данным ВЦИОМ, сегодня 8% избирателей допускают возможность проголосовать за меня, а 75% респондентов знают о моем решении баллотироваться», - сообщила вчера звезда.

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1 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: Ксения Собчак

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