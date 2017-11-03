Мила Кунис призналась, что ее дочь знает нехорошие слова

Актриса Мила Кунис (Mila Kunis) считается заботливой мамой. Звезда воспитывает двух малышей – девочку и мальчика – достаточно строго. Однако трехлетняя дочь Уайетт уже заставляет маму краснеть.

Публикация от Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila) Июн 26 2017 в 4:56 PDT

В интервью изданию The Edit актриса рассказала не только о своей работе на съемочной площадке «Спасателей Малибу», но и о воспитании детей. Звезда фильма «Очень плохие мамочки-2» призналась, что ее дочка стала ругаться нехорошими словами, что смущает и забавляет одновременно Милу и ее мужа Эштона Кутчера, пишет OK.magazine.

«Моя дочь сказала ругательное слово. Мы с Эштоном посмотрели друг на друга и еле сдержали смех. Да, я не горжусь этим», – заявила Мила.

Актриса призналась, что ее цель - воспитать детей порядочными людьми, она также хочет быть им другом. Ранее Кунис заявляла, что не собирается дарить детям подарки на Рождество, поскольку это их балует.

Также Мила вспомнила, что она снималась в «Спасателях Малибу», когда была маленькой. Она сыграла тогда двух разных персонажей - слепую девочку, которая оказалась в эпицентре пожара, и слепую танцовщицу на серфе.