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Мишель Пфайффер не стареет


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В апреле ей исполнится 60 лет. Но Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer) вовсе не из тех, кто думает о пенсии. Голливудская актриса в прекрасной форме, что было доказано вчера в Лондоне на премьере новой экранизации знаменитого детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

  • Мишель Пфайффер
  • Мишель Пфайффер
  • Мишель Пфайффер
  • Пенелопа Крус
  • Пенелопа Крус
  • Джонни Депп
  • Джонни Депп
 
 
 

На премьере блеснул весь звездный состав картины, начиная с Джуди Денч (Judi Dench) и заканчивая Джонни Деппом (Johnny Depp). Депп мило улыбался и был совсем не похож на мужчину, борющегося в суде со своими собственными менеджерами. Пенелопа Крус (Penelope Cruz) появилась в эффектном вечернем платье с пайетками, а Джуди Денч выбрала элегантный черный туалет.

Но Пфайффер затмила всех. Актриса появилась в длинном серебристом платье с глубоким декольте и подчеркнуто завышенной линией талии. Наряд отлично подчеркивал стройную фигуру, а нарочито небрежно уложенные локоны выгодно подчеркивали овал звездного лица.

Ранее актриса пояснила, как справилась со старением: «Можно поменять полностью отношение к проблеме. «Она выглядит очень молодо для своего возраста» — это неправильная формулировка. Правильно так и только так: «Я отлично выгляжу для своего возраста! Я не должна молодиться и стремиться выглядеть моложе. Больше не должна!» Такой подход дает ощущение свободы и облегчения».

Ранее мы писали:

Джонни Депп: «Я чертовски стеснительный». У актера немало комплексов. 

Шэрон Стоун показала отличную форму. Актрисе удается сохранять хорошую фигуру и озорной блеск в глазах. 

Пенелопа Крус стала секс-символом года. Актриса названа «Самой сексуальной женщиной из ныне живущих» журналом Esquire. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: Мишель Пфайффер

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