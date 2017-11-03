Мишель Пфайффер не стареет

В апреле ей исполнится 60 лет. Но Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer) вовсе не из тех, кто думает о пенсии. Голливудская актриса в прекрасной форме, что было доказано вчера в Лондоне на премьере новой экранизации знаменитого детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

















На премьере блеснул весь звездный состав картины, начиная с Джуди Денч (Judi Dench) и заканчивая Джонни Деппом (Johnny Depp). Депп мило улыбался и был совсем не похож на мужчину, борющегося в суде со своими собственными менеджерами. Пенелопа Крус (Penelope Cruz) появилась в эффектном вечернем платье с пайетками, а Джуди Денч выбрала элегантный черный туалет.

Но Пфайффер затмила всех. Актриса появилась в длинном серебристом платье с глубоким декольте и подчеркнуто завышенной линией талии. Наряд отлично подчеркивал стройную фигуру, а нарочито небрежно уложенные локоны выгодно подчеркивали овал звездного лица.

Ранее актриса пояснила, как справилась со старением: «Можно поменять полностью отношение к проблеме. «Она выглядит очень молодо для своего возраста» — это неправильная формулировка. Правильно так и только так: «Я отлично выгляжу для своего возраста! Я не должна молодиться и стремиться выглядеть моложе. Больше не должна!» Такой подход дает ощущение свободы и облегчения».

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Пенелопа Крус стала секс-символом года. Актриса названа «Самой сексуальной женщиной из ныне живущих» журналом Esquire.

Источник фото: Globallookpress.com