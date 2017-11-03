 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дженнифер Лопес удивила Бритни Спирс


0 0

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) удивила на этой неделе Бритни Спирс (Britney Spears), послав ей сапожки из своей новой коллекции, созданной совместно с дизайнером Джузеппе Занотти.

 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Бритни разместила в Instagram фотографию розовых сапожек на высоком блестящем каблуке, которые получили название Пучи. Бритни восхитилась роскошной обувью и поблагодарила Дженнифер.

Бритни также поделилась содержанием написанной от руки записки, которую Лопес вложила в подарок стоимостью более полутора тысяч долларов: «Бритни, ты царишь в Вегасе! С любовью, Дженнифер».

Обе певицы являются частыми гостями Вегаса, выступая в том числе в Planet Hollywood Resort & Casino. Бритни заканчивает цикл шоу Piece of Me, и уже известно, что шоу Дженнифер All I Have было продлено в Вегасе на 2018 год.

Сапожки Пучи являются новым добавлением к коллекции обуви, выпущенной певицей совместно с Занотти, о чем Дженнифер с радостью сообщала на прошлой неделе в Инста. «Это была моя мечта работать с Занотти», - написала она.

Помимо Бритни, такой же подарок получила актриса и танцовщица Дженна Дуан-Тейтум (Jenna Dewan Tatum).



0 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: Дженнифер Лопес Бритни Спирс

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору