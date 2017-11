Дженнифер Лопес удивила Бритни Спирс

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) удивила на этой неделе Бритни Спирс (Britney Spears), послав ей сапожки из своей новой коллекции, созданной совместно с дизайнером Джузеппе Занотти.

Бритни разместила в Instagram фотографию розовых сапожек на высоком блестящем каблуке, которые получили название Пучи. Бритни восхитилась роскошной обувью и поблагодарила Дженнифер.

Бритни также поделилась содержанием написанной от руки записки, которую Лопес вложила в подарок стоимостью более полутора тысяч долларов: «Бритни, ты царишь в Вегасе! С любовью, Дженнифер».

Обе певицы являются частыми гостями Вегаса, выступая в том числе в Planet Hollywood Resort & Casino. Бритни заканчивает цикл шоу Piece of Me, и уже известно, что шоу Дженнифер All I Have было продлено в Вегасе на 2018 год.

Сапожки Пучи являются новым добавлением к коллекции обуви, выпущенной певицей совместно с Занотти, о чем Дженнифер с радостью сообщала на прошлой неделе в Инста. «Это была моя мечта работать с Занотти», - написала она.

Помимо Бритни, такой же подарок получила актриса и танцовщица Дженна Дуан-Тейтум (Jenna Dewan Tatum).