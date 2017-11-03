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Определена главная причина разводов


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Современные женщины не желают мириться с отсутствием гармонии в браке. Как выяснили ученые, сегодня именно дамы довольно серьезно следят за своим уровнем удовлетворенности и в то же время у них реалистичные ожидания в отношении совместной жизни.

Исследователи Мичиганского университета проводили тщательное интервьюирование 355 супружеских пар на протяжении 16 лет на предмет уровня конфликтности, взаимных обид и напряженности в отношениях. И в итоге пришли к выводу, что сегодня именно женщины выступают инициаторами развода.

В частности, риск развода высок для тех пар, в которых мужья считали уровень напряженности достаточно низким, а жены были весьма недовольны супружеской жизнью. Предполагается, что большинство мужчин не торопятся работать над отношениями и не склонны менять поведение.

В то же время замечено, что у мужчин также растет уровень недовольства жизнью в браке с течением времени. «Возможно, женщины имеют более реалистичные ожидания в отношении брака, в то время как мужья поначалу склонны их идеализировать», — поясняет руководитель исследования Кира Бердитт.

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0 Не нравится 1 Нравится 03.11.2017 Теги: развод

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