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Брэд Питт поставил крест на личной жизни Анджелины Джоли


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Развод Брэда Питта (Brad Pitt) и Анджелины Джоли (Angelina Jolie) стал в свое время настоящей сенсацией. Пара тяжело переживала разрыв. Однако теперь страсти улеглись, и звезды уже готовы к новым отношениям. Но Брэд, который уже встретил новою любовь, не считает, что Анджелина сможет найти подходящего мужчину.

 

Год назад все, верившие в настоящую любовь, содрогнулись, услышав о разрыве Брэда Питта и Анджелины Джоли. Однако бывшая пара продолжает расстраивать поклонников далеко не самыми дружелюбными отношениями после расставания.

Источник, близкий к актеру, сообщил HollywoodLife.com, что Брэд не считает, что Анджелина способна на долгую любовь и отношения. Актер сомневается, что после их разрыва у актрисы еще может быть успешный брак.  Источник утверждает, что Брэд разочарован тем, что отдал все и при этом не смог сохранить отношения.

Недавно стало известно, что Брэд, которому исполнилось 53, встречается с 21-летней актрисой Эллой Пурнелл. При этом он с уважением отзывается о своей бывшей, говоря о том, что ей очень трудно быть одной из самых могущественных женщин Голливуда, быть знаменитой и при этом оставаться чуткой и безмерно любящей матерью.

Брэд, как утверждает источник, уверен, что даже самому сильному мужчине будет безмерно трудно быть мужем Анджелины, свыкнуться с ее образом жизни и пойти на все требующиеся компромиссы. Несколько неудачных браков Анджелины только подтверждают мнение актера.
 



0 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: Брэд Питт Анджелина Джоли

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