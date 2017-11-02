Тодоренко объяснила расставание с любимым

Как работать по плотному графику и регулярно общаться с любимым? Пока профи тайм-менеджмента затрудняются с рекомендациями. А молодые пары пытаются вырабатывать собственные стратегии. Регина Тодоренко и Никита Трякин тоже попробовали - не получилось.

Звезда шоу «Орел и Решка» сообщила о расставании с возлюбленным. По словам Регины, одной из главных причин разрыва стал ее насыщенный рабочий график. Тодоренко переживала расставание болезненно, но в конце концов решила, что это к лучшему.

«Я просто-напросто перепутешествовала. Нам обоим стало сложно. Для отношений нужно хотя бы время от времени видеться. <...>. Я уже наплакалась, выплакала... Слава богу, все в порядке. Мы с Никитой друзья. У нас все хорошо, мы вместе работаем. Так бывает. Может, мы просто больше друзья, чем любовники».

По словам Регины, пожертвовать карьерой она сейчас не готова. Даже ради любимого мужчины. По мнению девушки, если не заниматься любимым делом - высок риск потерять себя. Увы, в конце концов ведущая потеряла бойфренда. Тодоренко поняла, что из-за постоянных путешествий отдалилась от Никиты. «Отвыкаешь, связь теряется. Просто биоритмы становятся другими».

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