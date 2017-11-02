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Семенович объяснила, как выбирает мужчин


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Анна Семенович созрела для брака и создания семьи. И сейчас артистка, кажется, нашла интересного мужчину. Анна встречается с состоятельным бизнесменом из Греции, но в начале нового романа неожиданно дал о себе знать один из бывших возлюбленных.

Недавно Семенович выступала с концертами в Греции и заодно познакомилась с бизнесменом по имени Стефанос. Стефанос предложил артистке покататься на яхте, но внезапно в отеле Анны появился ее поклонник из Швейцарии.

У греческого и швейцарского бизнесменов состоялся разговор на повышенных тонах. Теперь Анна решила объяснить случившееся.

«Я решила, что не буду тратить свое время на мужчину, который не готов делать мне какие-то более серьезные предложения, чем просто встречаться. Поэтому я и подумала, почему бы мне, будучи свободной женщиной, не согласиться на прекрасное путешествие (в компании Стефаноса). Случайно мой уже забытый друг из Швейцарии решил прилететь ко мне в Грецию. Уж не знаю, что он там себе возомнил, но между мужчинами произошел конфликт. Никакой драки не было», - цитирует певицу Starhit.

По словам Анны, ее отношения с мужчиной из Швейцарии закончены. «У него было достаточно времени, чтобы определиться, но он не определился, поэтому я считаю себя совершенно свободной женщиной», - уточнила Анна.

Ранее мы писали:

Анна Семенович: «Не кормите энергией бывших». Звезда проводит специальные мастер-классы. 

Семенович продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда старательно занимается фитнесом. 

У Анны Семенович новая любовь. Звезда увлечена очень интересным мужчиной. 



1 Не нравится 0 Нравится 02.11.2017 Теги: Анна Семенович

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