Паулина Андреева вышла на сцену со стрижкой «под мальчика»

Актриса Паулина Андреева всегда считалась дамой сдержанной, импульсивные порывы по смене имиджа за актрисой вроде не наблюдались. Однако дама смогла поразить поклонников. Паулина ради искусства отказалась от своих шикарных волос. Однако переживать не стоит, не все так просто.

Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_page) Фев 8 2017 в 3:32 PST

Накануне Паулина Андреева появилась на сцене МХТ им. Чехова с короткой стрижкой «под мальчика». Актрису даже не сразу узнали поклонники, пришедшие на премьеру спектакля «Светлый путь. 19.17», режиссером которого выступил Александр Молочников, пишут «7Дней».

Актриса часто признавалась, что любит свои длинные и роскошные волосы, она тщательно ухаживает за ними, пользуясь разными средствами по уходу. Поэтому поклонники сразу обеспокоились: неужели актриса сделала стрижку.

Однако как стало известно, новый образ звезды – профессиональная работа стилиста, который умело смог закрепить парик. Звезда решилась на образ с короткой стрижкой без раздумий. Она отметила, что полностью доверяет вкусу Александра Молочникова.