 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Паулина Андреева вышла на сцену со стрижкой «под мальчика»


0 1

Актриса Паулина Андреева всегда считалась дамой сдержанной, импульсивные порывы по смене имиджа за актрисой вроде не наблюдались. Однако дама смогла поразить поклонников. Паулина ради искусства отказалась от своих шикарных волос. Однако переживать не стоит, не все так просто. 

 

Накануне Паулина Андреева появилась на сцене МХТ им. Чехова с короткой стрижкой «под мальчика». Актрису даже не сразу узнали поклонники, пришедшие на премьеру спектакля «Светлый путь. 19.17», режиссером которого выступил Александр Молочников, пишут «7Дней».

Актриса часто признавалась, что любит свои длинные и роскошные волосы, она тщательно ухаживает за ними, пользуясь разными средствами по уходу. Поэтому поклонники сразу обеспокоились: неужели актриса сделала стрижку.

Однако как стало известно, новый образ звезды – профессиональная работа стилиста, который умело смог закрепить парик. Звезда решилась на образ с короткой стрижкой без раздумий. Она отметила, что полностью доверяет вкусу Александра Молочникова.



1 Не нравится 0 Нравится 02.11.2017 Теги: Паулина Андреева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору