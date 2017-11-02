Джастин Бибер помогает Селене Гомес пережить расставание с бойфрендом

Недавно стало известно, что Селена Гомес (Selena Gomez) рассталась с музыкантом The Weeknd. Однако певица не скучает, и теперь сплетники активно обсуждают возобновление отношений певицы с экс-бойфрендом Джастином Бибером (Justin Bieber).

Джастин Бибер и Селена Гомес в последнее время проводят много времени вместе, и светские обозреватели предполагают, что именно Джастин является причиной того, что Селена так легко переживает недавно рухнувшие отношения.

Близкие к Селене источники заявили эксклюзивно HollywoodLife.com, что пережить расставание ей помогает то, что Абель в настоящее время находится в туре, не может оказаться возле нее, да, похоже, и не особенно к этому стремится.

Также утверждается, то Селена сосредоточена на своем здоровье, а совместный досуг с Бибером помогает ей отвлекаться. Источник заявил, что общество Бибера может помочь певице забыть Абеля так же быстро, как они когда-то сошлись.

Селена и Джастин были замечены вместе 22 октября, и с тех пор они проводят много времени вместе. Их неоднократно заставали улыбающимися, смеющимися и наслаждающимися обществом друг друга, что заставляет многих думать о том, не собираются ли они снова сойтись.