Марина Федункив решила баллотироваться
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Список претенденток на пост президента России дополняется. Одной из первых о решении баллотироваться заявила Ксения Собчак. Составить конкуренцию на выборах Ксении решила Екатерина Гордон. Задумалась о возможном выдвижении Анфиса Чехова. И от девушек не хочет отставать актриса Марина Федункив.
Некоторое время назад Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ,сегодня о своих намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться ! 💪 А то через 4 года кое-кому 35 🙅🏻и на следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу! В общем теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия» Голосуя за меня - вы голосуете за всех оптом ! ☝️ Народ требует хлеба и зрелищ ! На счёт хлеба ,то тут как успеете ...а зрелища точно будут !💃 P.S На видео кстати будущий министр здравоохранения Светлана Пермякова @s_permyakova и министр спорта Евгений Етыков @hollywood_ukg За кадром - будущий министр культуры @buzindenis #маринафедункив #кандидатвпрезиденты #выборы2018 #мамаколяна #реальныепацаны #нелетнаяпогода #comedywoman #тнт #гордон #собчак #хайпанемнемножечко #прикол #юмор #ржака #вайн #политика #маринатварина #привележь #лухари #федункинмаклауд #пожилойблоггер #калорийнаяроссия #завсех
Федункив записала видеообращение к избирателям, намекнув, что через четыре года свою кандидатуру может выставить Ольга Бузова.
«Некоторое время назад Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ, сегодня о своих намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться. А то через 4 года кое-кому 35. На следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу! В общем, теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия». Голосуя за меня, вы голосуете за всех оптом! Народ требует хлеба и зрелищ! Насчет хлеба, то тут как успеете, а зрелища точно будут!» - говорит Марина.
Поклонники поддержали актрису и заверили, что они отдадут свои голоса именно за Марину.
Ранее мы писали:
Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.Гордон станет соперницей Собчак на выборах. Екатерина также готова баллотироваться на пост президента.
Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.