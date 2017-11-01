Марина Федункив решила баллотироваться

Список претенденток на пост президента России дополняется. Одной из первых о решении баллотироваться заявила Ксения Собчак. Составить конкуренцию на выборах Ксении решила Екатерина Гордон. Задумалась о возможном выдвижении Анфиса Чехова. И от девушек не хочет отставать актриса Марина Федункив.

Федункив записала видеообращение к избирателям, намекнув, что через четыре года свою кандидатуру может выставить Ольга Бузова.

«Некоторое время назад Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ, сегодня о своих намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться. А то через 4 года кое-кому 35. На следующих выборах у других кандидатов не будет шансов на победу! В общем, теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия». Голосуя за меня, вы голосуете за всех оптом! Народ требует хлеба и зрелищ! Насчет хлеба, то тут как успеете, а зрелища точно будут!» - говорит Марина.

Поклонники поддержали актрису и заверили, что они отдадут свои голоса именно за Марину.

Ранее мы писали:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.