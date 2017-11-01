Мария Максакова простила Собчак

Мария Максакова уже довольно долгое время в Киеве, но внимательно следит за подготовкой к выборам президента в России. И похоже, певица готова поддержать Ксению Собчак.

Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты и намекнула, что в случае победы на выборах готова пересмотреть статус Крыма. Последнее очень понравилось Марии Максаковой.

«За то, что она сказала, что Крым украинский, я ей готова простить все, что она говорила обо мне раньше», - заявила певица в интервью «Комсомольской правде».

На вопрос, чем же обидела Ксения Марию, Максакова пояснила, что долгое время находилась с Собчак в достаточно дружеских отношениях, но комментарии о "ненужности" артистки в Киеве после смерти мужа Максакову серьезно покоробили.

«Ксения мне всегда очень импонировала как интеллектуал, как достойнейший гражданин. Но в момент, когда случилось то, что случилось, она почему-то дала довольно сложно объяснимый комментарий. Она сказала, что в Украине я никому не нужна, что я могу только рассчитывать (после покаяния) на возвращение в Россию. И она почему-то посчитала, что я для этого должна отречься от своего супруга. Меня, конечно, эти слова Ксении задели», - пояснила певица.

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