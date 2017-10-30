Тодоренко покидает шоу «Орел и Решка»

Регина Тодоренко на прошлой неделе сообщила об окончании очередного сезона проекта «Орел и Решка. Рай и ад». И теперь выясняется, что это был последний сезон девушки. Регина решила покинуть популярный проект.

Тодоренко выступала ведущей проекта на протяжении трех лет. Во время съемок девушка побывала более чем в ста странах, в конце 2015 года отправилась в кругосветку, которая продлилась до июля 2016 года. А теперь Регине необходим отдых. «Она уже давно приняла решение уйти из шоу. Регина трудолюбивая, умная. За время работы смогла вырасти из неизвестной одесской девочки в безусловную звезду. Нам жаль ее отпускать, но что делать», - цитирует Starhit сотрудников телеканала «Пятница!».

По словам коллег, у Тодоренко был очень насыщенный график. В какой-то момент ведущая осознала, что просто выросла профессионально. «Сейчас немного отдохнет и продолжит карьеру – уверены, предложений будет много».

Кстати, в апреле Регина оказалась на грани увольнения. Будучи в Новосибирске, девушка обмолвилась, что у золотой карты на самом деле достаточно жесткий лимит. Продюсер проекта Нателла Крапивина сразу заявила, что ведущая позволяет себе некомпетентные высказывания. Чуть позже сама Регина написала в соцсетях, что ее слова неверно интерпретированы.

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