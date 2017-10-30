Маликов прошел испытания «Большого Босса»

Дмитрий Маликов считается весьма интеллигентным артистом. Но это не значит, что музыкант не готов принять вызов и стать участником эпатажного проекта. Певец стал гостем на «Шоу Большого Русского Босса».

Прикоснуться к урне с прахом фанатки и расписаться на женской груди? Для Маликова это не самые ужасные испытания. И несмотря на провокации в ходе шоу, «скопытиться» - самое жесткое выражение, которое услышали от артиста в студии «Шоу Большого Русского Босса».

«Я очень волновался, потому что не очень понимал, чего ждать. Знал, что надо мной собираются немного прикалываться… Но так получилось, что чувствовал себя на шоу очень органично!» - заявил после съемок Маликов.

Выпуск с участием музыканта будет представлен в ночь на 1 ноября.

Ранее гостьей шоу стала Ольга Бузова. В ходе интервью звезде предложили совершить действия сексуального характера, припомнили, как Ольга «светила пельмешом», «застрелили» перед ней карлика, на сцене появился шаман с бубном, который на разных языках выкрикивал «Не пой». По словам Бузовой, она была шокирована нестандартным шоу, а зрители предположили, что артистка не понимала происходящего.

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