Анфиса Чехова: «Благодарна своему бывшему»

Анфиса Чехова теперь свободная женщина. На прошлой неделе стало известно о разводе звезды с актером Гурамом Баблишвили, и недавно бывшие супруги приняли участие в программе «Секрет на миллион». А теперь Анфиса уверяет, что для ее сына разрыв с отцом - не трагедия.

На шоу Леры Кудрявцевой Гурам признался, что не всегда соблюдал супружескую верность. «У меня не было другой семьи или постоянной любовницы, но я изменял. Просто это мужская натура», - сказал актер. Анфисе было больно слышать подобное, но она сумела сдержать эмоции. В финале Чехова отказалась отвечать на вопрос об истинной причине развода.

Чуть позже Анфиса поблагодарила в Insta поклонников за поддержку и подчеркнула, что сохранила с Гурамом теплые отношения. «Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь, многому научились друг у друга! Он показал мне, какими должны быть хорошие отцы! Он добрый и благородный человек! Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения!»

«Развод - это не трагедия! Трагедия то, что люди творят друг с другом и с детьми во время развода! Когда ими движут ненависть и обиды! В нашем случае мы сохраняем мир: уважение друг к другу и любовь к сыну», - добавила ведущая.

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