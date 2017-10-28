Боня о бойфренде: «Он молодой и красивый»

Виктория Боня - девушка весьма коммуникабельная. После разрыва с Алексом Смерфитом в начале года она недолго наслаждалась одиночеством. Недавно даже заявила, что у нее есть муж. А теперь решила немного рассказать о возлюбленном.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 26 2017 в 6:41 PDT

На днях Виктория дала небольшое интервью видеоблогеру Дэнчику. Интервьюера весьма интересовала тема новых отношений звезды, но Боня уточнила лишь, что ее бойфренд «конечно молодой и красивый».

На вопрос о финансовом положении Виктория обмолвилась: «Когда любовь - это неважно, богатый или нет».

Напомним, в одной из недавних трансляций в социальных сетях Виктория продемонстрировала шикарное кольцо на том самом пальце правой руки. И непринужденно заметила: «Муж на работе». «Да, у меня есть муж. Но я вам его не покажу. И не расскажу про него ничего», - продолжила модель. Но на всякий случай добавила, что мужчина прекрасно контактирует с ее дочерью Анджелиной и заботится о девочке.

Позже Боня поведала, что ее возлюбленный итальянец и зовут его Фредерик. По словам девушки, она невероятно счастлива, планирует совместное будущее и уже выбирает имена будущих наследников.

Ранее мы писали:

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​