 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Боня о бойфренде: «Он молодой и красивый»


0 0

Виктория Боня - девушка весьма коммуникабельная. После разрыва с Алексом Смерфитом в начале года она недолго наслаждалась одиночеством. Недавно даже заявила, что у нее есть муж. А теперь решила немного рассказать о возлюбленном.

 

На днях Виктория дала небольшое интервью видеоблогеру Дэнчику. Интервьюера весьма интересовала тема новых отношений звезды, но Боня уточнила лишь, что ее бойфренд «конечно молодой и красивый».

На вопрос о финансовом положении Виктория обмолвилась: «Когда любовь - это неважно, богатый или нет».

Напомним, в одной из недавних трансляций в социальных сетях Виктория продемонстрировала шикарное кольцо на том самом пальце правой руки. И непринужденно заметила: «Муж на работе». «Да, у меня есть муж. Но я вам его не покажу. И не расскажу про него ничего», - продолжила модель. Но на всякий случай добавила, что мужчина прекрасно контактирует с ее дочерью Анджелиной и заботится о девочке.

Позже Боня поведала, что ее возлюбленный итальянец и зовут его Фредерик. По словам девушки, она невероятно счастлива, планирует совместное будущее и уже выбирает имена будущих наследников.

Ранее мы писали: 

Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.


0 Не нравится 0 Нравится 28.10.2017 Теги: виктория боня

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору