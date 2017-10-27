Анфиса Чехова тайно развелась
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Телеведущая Анфиса Чехова теперь свободная дама. Как сообщила Екатерина Гордон, артистка недавно завершила бракоразводный процесс и сохранила с бывшим супругом Гурамом Баблишвили дружеские отношения.
В свое время Анфиса Чехова без ложной скромности обсуждала в телеэфире интимные вопросы. Но когда коснулось ее личной жизни, звезда предпочла режим максимальной приватности. Как стало известно, актриса рассталась с супругом, но пока предпочитает не обсуждать это лично.
О разводе сообщила Катя Гордон. По словам Гордон, бывшие супруги предпочли расставание без скандалов и им потребовалось некоторое время, чтобы обсудить нюансы развода. «На процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые бумаги и мирно разошлись. Баблишвили без лишних вопросов оставил бывшей жене все совместно нажитое имущество – квартиру и машину. Сына Соломона каждый может видеть, когда захочет. Анфиса с радостью отпускает Солика путешествовать с папой. Этим летом они вдвоем, к примеру, около месяца отдыхали в Грузии. Гурам, кстати, планирует вернуться туда жить, но, конечно, о наследнике забывать ни в коем случае не будет!» — рассказала Катя Starhit.
Ранее мы писали:
Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.
Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием.
Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.
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Обсуждение 11
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СапогВоля тоже разводятся.
27.10.17 21:41
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БродвейУвидела лучших мужиков и лучшие возможности.
27.10.17 16:28
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50/502 года всего и протянули в оф.браке. что подтверждает, что все эти гуры секса и семьи сами профаны в этих вопросах))
27.10.17 15:37
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Ellis_@"гуры секса и семьи" - ааааа, Фифти))
27.10.17 15:45
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50/50у неё все проекты на эту тему, я в Вики заглянула. сапожник без сапог. как обычно!))
27.10.17 16:02
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Ellis_@Да, было такое. Она вела эту передачу потомучто это было начало ее карьеры в тв и ей сказали или это, или ты не работаешь. И она согласилась. И этот образ был ее амплуа. Получается, секс -ликбез в ТВ был ее трамплином. Хотя, она сама не скрывает что у нее травмы из детства и связанные с этим проблемы.
27.10.17 16:13
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Она просто ведущая, "говорящая голова". Никаких собственных профессиональных знаний и умений на тему семьи у нее нет. Так что она не сапожник без сапог, а просто очередная разведенная дама со своими проблемами. Хорошо , что без скандалов и дележа ребенка.
27.10.17 16:34
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СапогУ Арфисы нету секса?
27.10.17 21:39
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Ellis_@Разводы и разводы. Расстраивают меня такие новости...((( Анфисе счастья.
27.10.17 15:18
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звездочка )жаль ((
27.10.17 14:36