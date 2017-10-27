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Анфиса Чехова тайно развелась


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Телеведущая Анфиса Чехова теперь свободная дама. Как сообщила Екатерина Гордон, артистка недавно завершила бракоразводный процесс и сохранила с бывшим супругом Гурамом Баблишвили дружеские отношения.

В свое время Анфиса Чехова без ложной скромности обсуждала в телеэфире интимные вопросы. Но когда коснулось ее личной жизни, звезда предпочла режим максимальной приватности. Как стало известно, актриса рассталась с супругом, но пока предпочитает не обсуждать это лично.

О разводе сообщила Катя Гордон. По словам Гордон, бывшие супруги предпочли расставание без скандалов и им потребовалось некоторое время, чтобы обсудить нюансы развода. «На процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые бумаги и мирно разошлись. Баблишвили без лишних вопросов оставил бывшей жене все совместно нажитое имущество – квартиру и машину. Сына Соломона каждый может видеть, когда захочет. Анфиса с радостью отпускает Солика путешествовать с папой. Этим летом они вдвоем, к примеру, около месяца отдыхали в Грузии. Гурам, кстати, планирует вернуться туда жить, но, конечно, о наследнике забывать ни в коем случае не будет!» — рассказала Катя Starhit.

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.



0 Не нравится 1 Нравится 27.10.2017 Теги: Анфиса Чехова

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