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Волочкова вспомнила о домогательствах


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В Голливуде все еще обсуждается секс-скандал продюсера Харви Вайнштейна. Множество известных актрис обвинило мужчину в сексуальных домогательствах. И теперь бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вспомнила, что с ней в свое время случались подобные инциденты.

Как рассказала артистка в новом интервью, в свое время некий авторитетный в Большом театре мужчина предлагал ей «карьеру через личные взаимоотношения». «Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты», — вспомнила Анастасия.

И это был не единственный случай. «Один чиновник из мэрии прошлого созыва (мужчина преклонного возраста) предлагал квартиру в обмен на мое расположение. Закрыл дверь в кабинете изнутри и нагло домогался», — рассказала балерина.

Впрочем, несколько лет назад Волочкова в одном из интервью заявила, что в Большом артисток кордебалета под угрозой увольнения заставляют вступать в половые отношения с меценатами театра. По словам Анастасии, если у ведущих артисток есть выбор и они могут отказаться, то обычные актрисы боятся остаться не только без денег, но и лишиться возможности выступать на сцене.

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0 Не нравится 1 Нравится 26.10.2017 Теги: анастасия волочкова

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Обсуждение 7  

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  • Прелесть
    Ещё Галина Вишневская писала об этом беспределе власть имущих. Собчак так даже помер в гостинице от передоза виагры. Собачье сердце тоже Шарикова создало.
    		26.10.17 15:14
         
    0
         
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  • 50/50
    Настя сама домагивалась мужчин. стоило познакомиться с ней в компании и дать номер (ну она обычно жаловалась на некую проблему), потом она обрушивала телефон этого простака))) и даже сама разыскивала питательные номера и трезвонила))
    		 26.10.17 12:24
         
    2
         
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  • mamba
    Я не пойму, зачем фотошопить себя так, раз все знают как она на самом деле выглядит?:)) Почему она такая феерическая дура?
    		26.10.17 11:55
         
    2
         
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  • Ellis_@
    Какая же эта любовь к сцене безбашенная. Без тормозов любовь. Артистка кардебалета в театре, которая танцует 3-го лебедя в правом ряду ужасно боится, что не сможет выступать на сцене. Ну, мне, наверное, не понять. Я не артистка и эндорфинами от выступления никогда не заряжалась.Прям не знаешь, сочувствовать или руками разводить))) П.С. Если бы меня домогался влиятельный наглец, я бы постаралась внушить ему, что самЭц такого калибра не должен хотеть женщину, которая от него не балдеет. Разве такой влиятельный спонсор снизится до уровня борделя на колёсиках? У таких и любовницы должны быть уау. Тут же пахнет проституцией, пардон.
    		26.10.17 11:55
         
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