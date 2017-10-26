Волочкова вспомнила о домогательствах
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В Голливуде все еще обсуждается секс-скандал продюсера Харви Вайнштейна. Множество известных актрис обвинило мужчину в сексуальных домогательствах. И теперь бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вспомнила, что с ней в свое время случались подобные инциденты.
Как рассказала артистка в новом интервью, в свое время некий авторитетный в Большом театре мужчина предлагал ей «карьеру через личные взаимоотношения». «Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты», — вспомнила Анастасия.
И это был не единственный случай. «Один чиновник из мэрии прошлого созыва (мужчина преклонного возраста) предлагал квартиру в обмен на мое расположение. Закрыл дверь в кабинете изнутри и нагло домогался», — рассказала балерина.
Впрочем, несколько лет назад Волочкова в одном из интервью заявила, что в Большом артисток кордебалета под угрозой увольнения заставляют вступать в половые отношения с меценатами театра. По словам Анастасии, если у ведущих артисток есть выбор и они могут отказаться, то обычные актрисы боятся остаться не только без денег, но и лишиться возможности выступать на сцене.
Ранее мы писали:Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения.
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Обсуждение 7
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ПрелестьЕщё Галина Вишневская писала об этом беспределе власть имущих. Собчак так даже помер в гостинице от передоза виагры. Собачье сердце тоже Шарикова создало.
26.10.17 15:14
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50/50Настя сама домагивалась мужчин. стоило познакомиться с ней в компании и дать номер (ну она обычно жаловалась на некую проблему), потом она обрушивала телефон этого простака))) и даже сама разыскивала питательные номера и трезвонила))
26.10.17 12:24
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Я не пойму, зачем фотошопить себя так, раз все знают как она на самом деле выглядит?:)) Почему она такая феерическая дура?
26.10.17 11:55
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Ellis_@Она феерическая. Но не дура)) Дуры это балерины из кардебалета, которые спят из любви к сцене и танцуют в штопанных колготках. А Настя в своем бизнесе сделала карьеру. И живёт она феерично. Вкуса у нее нет, это да. Но это уже нюсанс.
26.10.17 11:58
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50/50Мамба, ага. я тут посмотрела Секрет на миллион с Даной Борисовой на ютубе, вот кто великолепно выглядит, и это после многих лет пития и нюхания)) а следом пошла программа с Волочковой...выходит такой страшный конь не первой свежести) я со страху на стоп и нажала))
26.10.17 12:29
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Ellis_@Какая же эта любовь к сцене безбашенная. Без тормозов любовь. Артистка кардебалета в театре, которая танцует 3-го лебедя в правом ряду ужасно боится, что не сможет выступать на сцене. Ну, мне, наверное, не понять. Я не артистка и эндорфинами от выступления никогда не заряжалась.Прям не знаешь, сочувствовать или руками разводить))) П.С. Если бы меня домогался влиятельный наглец, я бы постаралась внушить ему, что самЭц такого калибра не должен хотеть женщину, которая от него не балдеет. Разве такой влиятельный спонсор снизится до уровня борделя на колёсиках? У таких и любовницы должны быть уау. Тут же пахнет проституцией, пардон.
26.10.17 11:55