Волочкова вспомнила о домогательствах

В Голливуде все еще обсуждается секс-скандал продюсера Харви Вайнштейна. Множество известных актрис обвинило мужчину в сексуальных домогательствах. И теперь бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вспомнила, что с ней в свое время случались подобные инциденты.

Как рассказала артистка в новом интервью, в свое время некий авторитетный в Большом театре мужчина предлагал ей «карьеру через личные взаимоотношения». «Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты», — вспомнила Анастасия.

И это был не единственный случай. «Один чиновник из мэрии прошлого созыва (мужчина преклонного возраста) предлагал квартиру в обмен на мое расположение. Закрыл дверь в кабинете изнутри и нагло домогался», — рассказала балерина.

Впрочем, несколько лет назад Волочкова в одном из интервью заявила, что в Большом артисток кордебалета под угрозой увольнения заставляют вступать в половые отношения с меценатами театра. По словам Анастасии, если у ведущих артисток есть выбор и они могут отказаться, то обычные актрисы боятся остаться не только без денег, но и лишиться возможности выступать на сцене.

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