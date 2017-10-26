Собчак: «Конечно, жалко оставлять Платона»

Ксения Собчак активно занимается своей предвыборной кампанией. Накануне звезда побывала в студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия» и объяснила, как собирается воспитывать маленького сына и одновременно заниматься политикой.

После рождения первенца Ксения быстро вернулась к работе и светской жизни, за что недоброжелатели нередко называли ее "кукушкой". Теперь Собчак всерьез занялась политикой, и за ребенка начал переживать даже приятель звезды Андрей Малахов.

Вчера на шоу ведущий напомнил Ксении: «У тебя же сын Платон, но твоя мама говорит, что готова сидеть с внуком».

В ответ Собчак заявила: «Конечно, мне жалко оставлять Платона дома, ему только 11 месяцев. Но я не хочу думать про британские школы, как делают наши чиновники. Я хочу, чтобы менялась эта нечестная, несправедливая система, эти как бы выборы… Вы же видите, что происходит — мы даже некоторые фамилии не можем называть. Мы должны сделать все, чтобы Россия не уходила в средневековье. Чтобы молодые люди обсуждали технологии, а не то, с кем спал царь сто лет назад. Россия должна стать прогрессивной страной: главное — не присоединять новые территории, а развивать технологии».

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