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Семенович увлеклась греческим миллионером


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В жизни Анны Семенович в скором времени может начаться новая глава. Артистка уже не раз намекала на готовность создать семью, а теперь рядом появился очень интересный мужчина.

Семенович увлечена состоятельным мужчиной из Греции. Как рассказала Анна, она познакомилась с бизнесменом по имени Стефанас во время недавних гастролей по Греции. «Сначала в моем номере каждый день стали появляться шикарные букеты роз», – поведала артистка Starhit. Затем она приняла приглашение в ресторан, согласилась попутешествовать на яхте поклонника.

А через несколько дней случился неприятный инцидент - Стефанас подрался с поклонником Анны, который прилетел навестить артистку из Швейцарии. В конце концов, Семенович ушла с греческим бизнесменом, сейчас влюбленные общаются каждый день по телефону, и в ближайшее время Стефанас планирует посетить Москву.

Кстати, недавно артистка обмолвилась о готовности стать мамой. «Я до 35 лет вообще не думала о детях. Я хотела реализовать себя, мне было интересно попробовать эту жизнь. В моей голове и мысли не было о том, что пора рожать, хотя вокруг только об этом и говорили. Этот ужасный стереотип делает нас, женщин, несчастными», - говорила Анна.

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0 Не нравится 0 Нравится 26.10.2017 Теги: Анна Семенович

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