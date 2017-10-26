Фриске снова против Русфонда

Родные покойной Жанны Фриске продолжают бороться за деньги. Как сообщается, Владимир и Ольга Фриске подали новый иск против Русфонда. Пока ни одна из сторон не спешит комментировать ситуацию.

В августе Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с семьи певицы 21,6 млн рублей, ранее собранных Русфондом на лечение Жанны. Тогда глава благотворительной организации Лев Амбиндер заявил о планах направить взысканные средства в помощь детям, страдающим онкологией.

Однако Фриске не торопятся с возвратом средств и подали новый иск. «Иск к Русфонду, судя по всему, действительно предъявлен. Оценивать ситуацию пока сложно. Иск еще даже не принят к производству. И, возможно, вообще не будет принят», – сообщили в пресс-службе благотворительной организации. Представители Русфонда выразили недоумение по поводу того, какой иск родители певицы могут предъявить в арбитражный суд.

Дмитрий Шепелев поспешил заявить, что не имеет к новому иску никакого отношения. Ранее шоумен заявил о готовности бороться за интересы своего сына Платона, который является одним из наследников покойной Жанны Фриске.

Ранее мы писали:

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.