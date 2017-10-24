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Селена Гомес задает стиль


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Коко Шанель была твердо уверена: каждой женщине необходимо свое особое маленькое черное платье. Певица Селена Гомес (Selena Gomez) не из тех, кто постоянно ориентируется на классику, и готова к стильным экспериментам. И у девушки получается довольно интересно.

На прошедшей в понедельник в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград от журнала InStyle Селена появилась в эффектном образе. Девушка выбрала изящное, несколько провокационное черное платье и оригинальные сандалии с каблуком в форме шара из весенне-летней коллекции 2018 года французского модного бренда Jacquemus. Поклонники в восторге, фэшн-обозреватели также не скупятся на похвалы.

Напомним, в прошлом месяце Cелена сообщила о проведенной операции по пересадке почки. Донором стала одна из подруг артистки. После пересадки Гомес похудела на 13 кг, но сейчас постепенно набирает вес и возвращается в нормальную форму.

В конце сентября артистка была занята на съемках нового фильма Вуди Аллена. Название картины пока держится в секрете, но известно, что Селена играет роль одной из героинь крайне запутанной романтической истории. Несколько недель назад Гомес и ее партнер Тимоти Чаламет снимались в романтической сцене: целовались под дождем.

Ранее мы писали:

Селена Гомес борется с волчанкой. Звезда страдает от серьезного аутоиммунного заболевания.

Селена Гомес шокировала фотосессией для журнала V. Звезда предстала в образе Лолиты. 

Селене Гомес нравится быть нежной. Романтичная фотосессия для журнала Wonderland. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: Селена Гомес

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