Селена Гомес задает стиль

Коко Шанель была твердо уверена: каждой женщине необходимо свое особое маленькое черное платье. Певица Селена Гомес (Selena Gomez) не из тех, кто постоянно ориентируется на классику, и готова к стильным экспериментам. И у девушки получается довольно интересно.

На прошедшей в понедельник в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград от журнала InStyle Селена появилась в эффектном образе. Девушка выбрала изящное, несколько провокационное черное платье и оригинальные сандалии с каблуком в форме шара из весенне-летней коллекции 2018 года французского модного бренда Jacquemus. Поклонники в восторге, фэшн-обозреватели также не скупятся на похвалы.

Напомним, в прошлом месяце Cелена сообщила о проведенной операции по пересадке почки. Донором стала одна из подруг артистки. После пересадки Гомес похудела на 13 кг, но сейчас постепенно набирает вес и возвращается в нормальную форму.

В конце сентября артистка была занята на съемках нового фильма Вуди Аллена. Название картины пока держится в секрете, но известно, что Селена играет роль одной из героинь крайне запутанной романтической истории. Несколько недель назад Гомес и ее партнер Тимоти Чаламет снимались в романтической сцене: целовались под дождем.

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Источник фото: Globallookpress.com