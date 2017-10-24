Роналду поддержала беременная подруга

В Лондоне прошла церемония вручения наград Международной федерации футбола. И одной из главных звезд вечера стал португальский футболист Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo), а поддерживали спортсмена старший сын и беременная подруга.

Нападающий клуба «Реал» признан игроком 2017 года. Как выяснилось, основных претендентов на титул было двое - Роналду и Лионель Месси, но в итоге победил португалец. Принимая награду, Криштиану заявил: «Я не соперничаю с Месси. Мы с ним из одной эпохи. Он становился лучшим пять раз, я – тоже. Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что будет завтра, а сейчас хочу насладиться прекрасным моментом, кто знает, что будет после».

На церемонии Роналду поддержали сын Криштиану-младший и модель Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez). В скором времени девушка подарит футболисту четвертого наследника, но для мероприятия Джорджина выбрала элегантное платье с драпировкой, маскирующей линию талии.

Напомним, сейчас Криштиану воспитывает трех детей, рожденных суррогатной матерью, и прошедшим летом объявил о планах создать семью, в которой будет семь ребят.

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Источник фото: Globallookpress.com