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Наборы чая и кофе: универсальный подарок на все случаи жизни!


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Многим людям нелегко выдумывать идеи для подарков. Наверняка каждый хоть раз оказывался в ситуации, когда нужно преподнести человеку презент, но в голову абсолютно ничего не приходит. Проблема усугубляется еще и тем, что вкусы и личные предпочтения одариваемого известны далеко не всегда. С корпоративными праздниками и того серьезнее, ведь сотрудников много, и у всех свои интересы и потребности. В подобных случаях вас выручит набор качественного чая и кофе в красивой подарочной упаковке. Такой презент одновременно приятен и практичен, элегантен и самодостаточен – ему обрадуются и мужчины, и женщины. Словом, не подарок, а настоящий «универсальный солдат»!

Наборы чая и кофе: универсальный подарок на все случаи жизни!

Три неоспоримых факта в пользу чая и кофе

Во-первых, статистика утверждает, что 96% россиян ежедневно пьют чай и 73% — кофе. В среднем один человек употребляет примерно 15 литров чая в месяц и почти 1,5 килограмма кофе в год. Таким образом, подарочная пара чай и кофе непременно придется к столу в каждой семье!

Во-вторых, набор из чая и кофе можно преподнести к любому событию, в частности:

  • ко дню рождения и дню ангела;
  • к годовщине памятной даты;
  • к 8 марта и 23 февраля;
  • к Новому Году и Рождеству;
  • к профессиональным праздникам.

И, конечно, такой комплект просто незаменим в качестве корпоративного или благодарственного презента!

В-третьих, чай и кофе — подарок, одинаково хорошо подходящий мужчинам и женщинам, молодежи и людям более солидного возраста, человеку любого социального статуса и материального положения. Главное — с умом подойти к выбору сорта.

Наборы чая и кофе: универсальный подарок на все случаи жизни!

Чайно-кофейные наборы от www.tastybar.ru

Богатейшую коллекцию чая и кофе элитных сортов можно найти в интернет-магазине www.tastybar.ru. А определиться с выбором и грамотно укомплектовать набор вам всегда помогут общительные и осведомленные менеджеры, которые знают об ассортименте всё! Так, подарочный комплект можно наполнить схожими сортами, гармонично дополняющими друг друга, или контрастными, противоположными по вкусу.

Наборы чая и кофе: универсальный подарок на все случаи жизни!

Приятный нюанс сервиса www.tastybar.ru – клиентам предлагают несколько вариантов упаковки презента: подарочный пакет, корзину, шкатулку или чайно-кофейный букет. А это значит, что не придется дополнительно ломать голову над тем, в чем же преподнести подарок: вы получаете его полностью готовым!

Скажем больше: через сайт можно заказать любое количество наборов, от одного до бесконечности. Дарите людям приятные эмоции вместе с www.tastybar.ru!


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0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: чай кофе подарок

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